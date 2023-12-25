Pakai Cara Unik Banget, Abu Nawas Kerjai Balik Pembohong Sampai Menyerah

ABU Nawas diceritakan mengerjai balik seorang pembohong pakai cara yang sangat unik. Bermula ketika dia kaget setelah suasana santainya buyar saat sahabat-sahabatnya mendadak datang ke rumah.

Para sahabat itu mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggir negerinya. Mereka berangkat dengan menaiki keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan.

Di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan. "Setahu saya, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas," ucap salah seorang teman Abu Nawas bernama Solhan seperti dilansir nu.or.id.

"Kamu tahu enggak jalan ke hutan wisata tujuan kita?" tanya Abdurrahman sahabat Abu Nawas lainnya.

"Itu dia, saya enggak tahu," jawab Solhan.

"Wah, bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita enggak kembali ke rumah," ujar Abdurrahman.

"Tunggu, saya punya dua sahabat di dekat daerah ini," ungkap Zain sahabat Abu Nawas lainnya.

Abu Nawas masih diam seribu bahasa. Zain mengatakan, dua sahabatnya itu saudara kembar. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena wajahnya sangat mirip.

Teman yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan.

"Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas.

"Tidak," jawab Zain singkat.

Mereka berangkat menuju rumah yang dihuni dua saudara kembar tersebut. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua saudara kembar itu.

"Maaf, kalian hanya boleh mengajukan satu pertanyaan. Tidak boleh lebih," katanya.