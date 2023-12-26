Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ada Orang yang Bangkrut di Akhirat Kelak, Ini Sosoknya Kata Aa Gym

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |14:26 WIB
Ada Orang yang Bangkrut di Akhirat Kelak, Ini Sosoknya Kata Aa Gym
Ilustrasi Aa Gym mengungkap orang yang akan bangkrut di akhirat kelak. (Foto: Instagram @aagym)
A
A
A

KH Abdullah Gymnastiar atau akrab disapa Aa Gym mengungkapkan ada orang yang bangkrut di akhirat kelak. Bangkrut dalam pandangan Islam ini berbeda dengan biasanya.

Aa Gym menerangkan, bangkrut yang diketahui pastilah habisnya harta benda kekayaan. Namun ternyata, Islam mempunyai pandangan khusus untuk orang-orang yang akan bangkrut di akhirat kelak.

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam:

"Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan banyak pahala sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi di sisi lain, dia juga mencaci orang, menyakiti orang, memakan harta orang (secara bathil), menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Dia kemudian diadili dengan cara membagi-bagikan pahalanya kepada orang yang pernah dizaliminya. Ketika telah habis pahalanya, sementara masih ada yang menuntutnya, maka dosa orang yang menuntutnya diberikan kepadanya. Akhirnya, dia pun dilemparkan ke dalam neraka." (HR Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam telah mengingatkan kepada umatnya untuk menghindari perbuatan yang akan merugikan diri sendiri, layaknya orang yang bangkrut di hari akhir kelak.

"Gara-gara penyakit hati, kita bisa masuk ke sifat muflis. Muflis itu adalah orang yang banyak berbuat baik, tetapi dia juga banyak berbuat jelek. Sehingga, kebaikan yang kita lakukan akan dibayarkan kepada orang yang kita zalimi," kata Aa Gym dalam kanal Youtube-nya. 

Topik Artikel :
Akhirat Bangkrut Aa Gym
