Terungkap Deddy Corbuzier Sering Ikut Pengajian Aa Gym ketika Belum Jadi Mualaf

TERUNGKAP awal mula didapatnya hidayah Islam oleh artis Deddy Corbuzier. Ternyata ketertarikannya menjadi mualaf sudah cukup lama dirasakan.

Deddy Corbuzier menjelaskan, dirinya sudah tertarik dengan agama Islam sekira 15 hingga 20 tahun lalu. Ini belum banyak diketahui orang-orang sekitarnya.

"Sudah hampir 15 atau 20 tahun yang lalu. Jadi, banyak orang yang enggak tahu bahwa pada saat saya non-Muslim, saya itu suka ikut pengajian Aa Gym," kata Deddy Corbuzier dalam unggahan kanal YouTube Aa Gym Official.

"Kalau Aa gym pada saat itu lagi pengajian di Jakarta, saya hadir. Jadi setiap kali ada pengajian, ada 4–5 kali, saya itu suka ikut pengajiannya," ungkapnya.

Ia juga mengaku tertarik dengan sikap Aa Gym yang menghargai non-Muslim ketika pengajian. Dari situlah Deddy Corbuzier menyadari indahnya Islam.

"Tidak membeda-bedakan. Saya yang non-Muslim bisa masuk ke masjid dengerin Aa, itu kan luar biasa. Itulah yang membuat saya tertarik, jadi bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi karena keterbukaan seorang Aa Gym yang membuat orang-orang bisa menikmatinya," bebernya.