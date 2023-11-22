Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Deddy Corbuzier Tanya Hukum Golput, Ini Jawaban Ustadz Khalid Basalamah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:10 WIB
Deddy Corbuzier Tanya Hukum Golput, Ini Jawaban Ustadz Khalid Basalamah
Ustadz Khalid Basalamah dan Deddy Corbuzier membahas hukum golput menurut Islam. (Foto: YouTube Deddy Corbuzier)
A
A
A

DEDDY Corbuzier bertanya tentang hukum golput (golongan putih) atau tidak memilih dalam pemilu. Ustadz Khalid Basalamah pun memberikan jawabannya.

"Kan dari pemerintah kita mengatakan bahwa kita tidak boleh golput. Bahkan kalau mengajak orang golput itu hukumnya ada pidananya. Kalau dari segi agama, ini masuk enggak?" tanya Deddy Corbuzier, dikutip dari kanal YouTube-nya, Rabu (22/11/2023).

Ilustrasi pemilu. (Foto: Okezone)

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA pun menjawab kalau ini juga ada hukumnya menurut syariat Islam. Ia mengatakan hukumnya bisa dilihat dari dua sisi, yakni ajaran agama Islam dan negara.

Dai lulusan Arab Saudi ini mengatakan, dari sisi ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-nya patuh terhadap perintah pemimpin, dalam hal ini pemerintah. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
