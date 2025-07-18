Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Hukum Bekam dalam Islam?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |15:05 WIB
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
Apa Hukum Bekam dalam Islam? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa hukum bekam (hijamah) dalam agama Islam? Penting untuk mengetahui hukum bekam dalam Islam. Hal ini lantaran bekam menjadi pengobatan alternatif. 

1. Bekam

Secara etimologi, hijamah merupakan tindakan menyedot sejumlah darah dari bagian tubuh tertentu dengan tujuan pengobatan. Dalam praktiknya, praktik bekam menggunakan gelas penampung darah. 

Di Indonesia, bekam dikenal pula dengan sebutan lain, seperti candhuk, canthuk, atau kop.

Bekam adalah proses membuang darah kotor (toksin/racun) yang berbahaya dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Kulit, sebagai organ terbesar, sering menjadi tempat berkumpulnya toksin.

Di Indonesia, bekam juga dikenal dengan berbagai sebutan lain seperti candhuk, canthuk, atau kop. Lantas, apa hukum bekam dalam pandangan Islam?

2. Dasar Hukum Bekam

Anjuran mengenai bekam didasarkan pada sejumlah hadis nabi, melansir Muhammadiyah, Jumat (18/7/2025). Berikut dalil terkait bekam:

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ [رواه مسلم]

“Dari Humaid (diriwayatkan) Ia berkata, Anas bin Malik pernah ditanya tentang pekerjaan membekam, maka Ia berkata, Rasulullah saw pernah berbekam dan yang membekam beliau adalah Abu Thaibah, beliau memerintahkan agar Abu Thaibah diberi dua sha‘ makanan dan berbicara kepada keluarganya, maka mereka membebaskan pajaknya. Kemudian beliau bersabda: “Sebaik-baik obat yang kamu gunakan untuk berobat adalah berbekam atau berbekam adalah obat yang paling baik bagimu” [H.R. Muslim].

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang manfaat tukang bekam:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِىُّ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يُذْهِبُ الدَّمَ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَجْلُو عَنِ الْبَصَرِ [رواه الترمذي]

“Dari Ibnu ‘Abbas (diriwayatkan), ia berkata, Nabi saw. bersabda, “Orang yang paling bermanfaat adalah seorang tukang bekam (al-ḥajjām) karena ia mengeluarkan darah kotor (darah vena), meringankan otot kaku dan mempertajam pandangan mata orang yang dibekamnya” [H.R. at-Tirmidzi].

Nabi juga pernah menyatakan, bekam sebagai salah satu jalan kesembuhan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ

“Dari Ibnu ‘Abbas (diriwayatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda, “Kesembuhan itu berada pada tiga hal, sayatan alat bekam atau minum madu atau sundutan dengan api (kay) dan aku melarang umatku (berobat) dengan kay.” [H.R. al-Bukhari].

 

Halaman:
1 2
