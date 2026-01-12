Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cara Mandi Junub yang Benar untuk Pria dan Niatnya dalam Islam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |14:07 WIB
Cara Mandi Junub yang Benar untuk Pria dan Niatnya dalam Islam
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Mandi junub adalah salah satu bentuk bersuci yang paling penting dalam Islam. Seorang laki-laki diwajibkan melaksanakan mandi ini ketika dalam keadaan junub, yaitu kondisi saat keluar air mani baik karena hubungan intim dengan istri maupun mimpi basah.

Dalam al-Quran, Allah menegaskan kewajiban ini sebelum melakukan salat dan aktivitas ibadah lainnya. Memahami dan melaksanakan mandi junub dengan benar tidak hanya menyempurnakan ibadah, tetapi juga menunjukkan kesucian diri secara menyeluruh.

Dalil Kewajiban Mandi Junub

Allah Swt berfirman dalam Surah An-Nisa (4:43):

يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

"Yā ayyuhā alladhīna āmanū lā taqrabū al-salāta wa antum sukarā hattā ta'lamū mā taqūlūn wa lā junuban illā 'ābir saīlin hattā taghtas​ilū"

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu sedang mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan janganlah (pula mendekati masjid) sedangkan kamu junub, kecuali sekedar melewatinya sehingga kamu mandi."

Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Idhā jalasa bayna shu'ubihā al-arba'i tsumma jahada fa qad wajaba al-ghusl"

Artinya: "Jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya, lantaran bertemu dua kemaluan, ia diwajibkan untuk mandi."

Niat Mandi Junub

Langkah pertama mandi junub adalah membaca niat. Berikut niat mandi junub dengan teks Arab, Latin, dan artinya:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَكْبَرِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhan lillāhi ta'ālā

Arti: "Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala."

 

Halaman:
1 2 3
