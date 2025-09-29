Tata Cara Mandi Wajib Setelah Mimpi Basah

Senin, 29 September 2025 |13:32 WIB

Tata Cara Mandi Wajib Setelah Mimpi Basah (Ilustrasi/Ist)

JAKARTA - Tata cara mandi wajib setelah mimpi basah wajib diketahui umat Islam. Hal ini agar tubuh kembali suci dari hadats.

Mandi wajib ini tak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh.

Mandi wajib pada dasarnya adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh, termasuk rambut dan kulit.

Hal ini dijelaskan dalam berbagai hadits yang disampaikan Nabi Muhammad SAW.

Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha yang menggambarkan cara mandi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ

“Kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya.” (HR. An Nasa-i no. 247. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Berikut tata cara mandi wajib setelah mimpi basah, sebagaimana dihimpun Okezone, Senin (29/9/2025):

1. Niat

Niat adalah syarat sahnya mandi wajib. Niat diucapkan dalam hati.

2. Membasuh Kedua Tangan

Basuh kedua tangan sebanyak tiga kali sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah air.

3. Membersihkan Kemaluan

Bersihkan kemaluan dari najis dan kotoran yang ada dengan tangan kiri.