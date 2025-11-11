Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Nabi Musa Berguru kepada Khidhir, Ini 12 Hikmahnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |16:22 WIB
Kisah Nabi Musa Berguru kepada Khidhir, Ini 12 Hikmahnya
Kisah Nabi Musa Berguru kepada Khidhir, Ini 12 Hikmahnya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kisah antara Nabi Musa dan Khidhir patut untuk diketahui umat Islam. Ada hikmah yang dapat dipetik dari kisah tersebut. 

1. Kisah Nabi Musa Berguru kepada Nabi Khidhir

Kisah Nabi Musa AS berguru kepada Nabi Khidhir termuat dalam Surat Al-Kahfi. Allah SWT berfirman: 

قَالَ لَهٗ مُوسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا 

Artinya: “Musa berkata kepadanya, ‘Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) dari apa yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?’” (QS Al-Kahfi: 66)

Melansir laman NU, Selasa (11/11/2025), ayat ini sarat dengan pelajaran mendalam tentang bagaimana seorang murid hendaknya bersikap kepada gurunya. Meskipun Nabi Musa adalah Kalimullah, atau nabi yang langsung berbicara dengan Allah, beliau tetap menunjukkan kerendahan hati dan adab yang tinggi ketika meminta izin untuk belajar kepada Nabi Khidhir. 

Imam Ismail Haqqi menegaskan bahwa setiap orang yang menuntut ilmu harus rendah hati di hadapan orang yang lebih berilmu darinya:

 فَيَنْبَغِى لِلْمَرُءِ اَنْ يَتَوَاضَعَ لِمَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ 

Artinya: "Maka sudah sepantasnya seseorang bersikap rendah hati kepada orang yang lebih berilmu darinya," (Ismail Haqqi, Ruhul Bayan, [Beirut, Darul Fikr, tanpa tahun], jilid V, hlm. 273). 

Imam Fakhruddin ar-Razi juga menjelaskan dalam tafsirnya: 

اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى عليه السلام رَاعَى أَنوَاعًا كثيرة من الأدب واللطف عند ما أَرَادَ أَنْ يتعَلَّمَ مِنَ الْخَضِرِ 

Artinya: “Ketahuilah bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa a.s. memperhatikan banyak bentuk adab dan kelembutan ketika beliau ingin belajar dari Khidhir,” (Fakhruddin ar-Razi, Tafsir Kabir, [Kairo, Darul Hadits: 2012], jilid XI, hlm. 156).

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/614/3176390/nabi_muhammad_saw-o1Bl_large.jpg
Kisah Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Berlangsung Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/330/3176101/ilustrasi-Wety_large.jpg
Kisah Nabi Ibrahim Ditegur Allah SWT karena Tolak Tamu Nonmuslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/330/3163972/nabi_isa-C9HL_large.jpg
5 Mukjizat Nabi Isa yang Disebutkan dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/330/3108724/gus_baha-uh3x_large.jpg
Kisah Nabi Musa Tahu Bahwa Umat Nabi Muhammad Lebih Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/330/3082312/doa-dan-ikhtiar-nabi-zakaria-hingga-dikaruniai-anak-di-usia-senja-Q7UwZBZFmx.jpg
Doa dan Ikhtiar Nabi Zakaria hingga Dikaruniai Anak di Usia Senja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/330/3073998/cerita-nabi-sulaiman-dan-ratu-semut-yang-sangat-sayang-dengan-rakyatnya-d53biDzEvi.jpg
Cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Semut yang Sangat Sayang dengan Rakyatnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement