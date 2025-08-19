5 Mukjizat Nabi Isa yang Disebutkan dalam Alquran

5 Mukjizat Nabi Isa yang Disebutkan dalam Alquran (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Ada sejumlah mukjizat Nabi Isa yang disebutkan dalam Alquran. Mukjizat itu tercantum dalam sejumlah ayat suci.

Diketahui, Nabi Isa AS termasuk nabi denga gelar ulul azmi. Ulul azmi merupakan nabi yang diberikan keistimewaan luar biasa dalam mengemban tugas dakwahnya.

Sebagai nabi, Isa AS memiliki sejumlah mukjizat. Ini sebagaimana tercantum dalam Alquran.

Berikut mukjizat Nabi Isa yang disebutkan dalam Alquran, sebagaimana dihimpun Okezone pada Selasa (19/8/2025):

1. Lahir Tanpa Ayah

Kelahiran Nabi Isa AS termuat dalam Alquran Surat Ali Imran ayat 59. Dalam ayat itu, Allah SWT berfirman :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

Artinya : "Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia."(QS.Ali Imran :59)

2. Bisa Berbicara saat Bayi

Mukjizat lainnya adalah Nabi Isa AS bisa berbicara saat bayi. Ini sebagaimana tercantum dalam Surat Maryam ayat 30.

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

Artinya : "Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberikan Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,". (QS. Maryam ayat 30)

3. Sembuhkan Orang Sakit dan Buta

Mukjizat Nabi Isa AS lainnya adalah dapat menyembuhkan orang sakit dan buta. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al Maidah ayat 110 dan Surat Ali Imran ayat 49.

Allah SWT berfirman :

"Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku." (QS.Al Maidah : 110)

"Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta." (QS.Ali Imran : 49)