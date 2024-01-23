Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Nabi Musa Sakit Gigi, Sembuh Berkat Tanaman Obat dari Allah Ta'ala

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |18:23 WIB
Ilustrasi kisah Nabi Musa Alaihissallam sakit gigi. (Foto: Shutterstock)
DIKISAHKAN Nabi Musa Alaihissallam mengalami sakit gigi. Ia menyampaikan keluhan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sakit gigi yang didera bisa segera sembuh.

Seketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa Alaihissallam untuk mengobati sakit gigi itu dengan tanaman obat. Demikian dikisahkan Ustadz Muhammad Aiz Luthfi, pengajar di Pesantren Al-Mukhtariyyah, Subang, Jawa Barat, dikutip dari Kemenag.go.id

"Ambillah rumput itu dan letakkan di gigimu," perintah Allah kepada Nabi Musa Alaihissallam, seperti dikisahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurudh Dholam (Syekh Nawawi Al-Bantani, Nurudh Dholam, (Kediri: PPA, tt), halaman 11)

Setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa Alaihissallam pun melaksanakan perintah-Nya.

Ia memetik tanaman obat dan meletakkan di giginya yang sedang sakit. Seketika sakit gigi Nabi Musa Alaihissallam langsung sembuh berkat wasilah tanaman obat tersebut.

Beberapa waktu kemudian, sakit gigi Nabi Musa Alaihissallam kambuh lagi. Jika sebelumnya mengeluh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini dia langsung memetik tanaman obat dan meletakkan di giginya yang sakit. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
