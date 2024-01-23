Kisah Nabi Musa Sakit Gigi, Sembuh Berkat Tanaman Obat dari Allah Ta'ala

DIKISAHKAN Nabi Musa Alaihissallam mengalami sakit gigi. Ia menyampaikan keluhan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sakit gigi yang didera bisa segera sembuh.

Seketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa Alaihissallam untuk mengobati sakit gigi itu dengan tanaman obat. Demikian dikisahkan Ustadz Muhammad Aiz Luthfi, pengajar di Pesantren Al-Mukhtariyyah, Subang, Jawa Barat, dikutip dari Kemenag.go.id.

BACA JUGA: Gus Baha Cerita Nabi Musa Merasa Paling Dekat dengan Allah Beserta Hikmahnya

"Ambillah rumput itu dan letakkan di gigimu," perintah Allah kepada Nabi Musa Alaihissallam, seperti dikisahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurudh Dholam (Syekh Nawawi Al-Bantani, Nurudh Dholam, (Kediri: PPA, tt), halaman 11)

Setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa Alaihissallam pun melaksanakan perintah-Nya.

BACA JUGA: Kisah Nabi Musa Singkat dari Lahir hingga Wafat

Ia memetik tanaman obat dan meletakkan di giginya yang sedang sakit. Seketika sakit gigi Nabi Musa Alaihissallam langsung sembuh berkat wasilah tanaman obat tersebut.

Beberapa waktu kemudian, sakit gigi Nabi Musa Alaihissallam kambuh lagi. Jika sebelumnya mengeluh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini dia langsung memetik tanaman obat dan meletakkan di giginya yang sakit.