Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |11:35 WIB
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
Influencer promosikan judi online, bagaimana hukumnya? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Agama Islam tegas melarang umatnya berjudi, termasuk judi online. Lalu, bagaimana dengan influencer yang mempromosikan situs judi online?

Di tengah maraknya era digital saat ini, influencer memiliki peran untuk memberikan pengaruhnya kepada para pengikutnya atau netizen di media sosial. Lalu bagaimana jika mereka mempromosikan judi online?

Sebelum menjawab hal itu, ada baiknya menyimak kembali soal judi haram hukumnya karena punya dampak negatif yang merugikan. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 90: یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسࣱ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90)

Melansir laman NU.or.id, Kamis (14/11/2024), syariat Islam juga melarang segala bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰ⁠نِ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya." (QS Al-Maidah: 2)

Ayat ini menjadi dasar bahwa mempromosikan hal-hal yang diharamkan, termasuk judi, adalah tindakan terlarang karena berarti membantu orang lain dalam melakukan dosa. Dengan influencer mempromosikan judi online kepada para pengikutnya, bisnis judi semakin marak dan merajalela.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/614/3075942/apa-hukumnya-membunuh-nyamuk-pakai-raket-listrik-menurut-islam-JdtYMlqBbh.jpg
Apa Hukumnya Membunuh Nyamuk Pakai Raket Listrik Menurut Islam?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement