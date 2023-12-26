Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Hewan Punya Bahasa Sendiri? Alquran dan Sains Beberkan Faktanya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |07:27 WIB
Benarkah Hewan Punya Bahasa Sendiri? Alquran dan Sains Beberkan Faktanya
Ilustrasi Alquran dan sains membahas bahasa hewan. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains membahas tentang informasi hewan memiliki bahasa sendiri. Dalam kehidupan nyata disebutkan ayat-ayat Alquran bahwa ada manusia yang dikaruniai kemampuan berbicara dengan hewan. 

Siapa lagi kalau bukan Nabi Sulaiman Alaihissallam. Ya, dalam kisah Nabi Sulaiman banyak diceritakan tentang hewan bisa berbicara.

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran", Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: 'Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata'." (QS An-Naml: 16)

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

"Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan)." (QS An-Naml: 17)

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

"Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." (QS An-Naml: 18)

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

"Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini." (QS An-Naml: 22)

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (QS An-Naml: 23) 

Halaman:
1 2
