JADWAL sholat Jumat 29 Desember 2023 Masehi/16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Dapat membantu Muslim di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 03.59
Subuh: 04.09
Zuhur: 11.42
Asar: 15.08
Magrib: 17.50
Isya: 19.05
2. Denpasar
Imsak: 04.28
Subuh: 04.38
Zuhur: 12.24
Asar: 15.51
Magrib: 18.43
Isya: 19.59
3. Makassar
Imsak: 04.19
Subuh: 04.29
Zuhur: 12.08
Asar: 15.34
Magrib: 18.20
Isya: 19.35