Kenapa Dianjurkan Kenakan Pakaian Terbaik saat Sholat Jumat? Ternyata Ini alasannya

SETIAP Muslim dianjurkan mengenakan pakaian terbaik saat Sholat Jumat. Diketahui bahwa Jumat adalah hari yang dimuliakan dan menjadi walinya hari-hari lain. Jadi sudah sepatutnya ketika Sholat Jumat menggunakan pakaian terbaik dan bersih.

Dilansir buku "165 Kebiasaan Nabi" karya Abduh Zulfidar Akaha, disebutkan bahwa: "Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai jubah yang selalu beliau pakai pada dua hari raya dan hari Jumat." (HR Baihaqi)

Sayyid Sabiq Rahimahullah berkata, "Hadits ini mengandung istihbab untuk mengkhususkan hari Jumat agar mengenakan pakaian yang lain dari pakaian yang biasa dipakai sehari-hari."

Tentang sunnah mengenakan pakaian terbaik saat Sholat Jumat, termasuk wewangian, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

"Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai minyak wangi jika ada, lalu mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian dia keluar dengan tenang hingga sampai ke masjid, lalu dia sholat jika memungkinkan serta tidak menyakiti seorang pun, kemudian dia diam jika imamnya keluar sampai selesai sholat, maka segala dosanya diampuni di antara hari itu dan Jumat berikutnya." (HR Ahmad)