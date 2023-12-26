Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kenapa Dianjurkan Kenakan Pakaian Terbaik saat Sholat Jumat? Ternyata Ini alasannya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |19:26 WIB
Kenapa Dianjurkan Kenakan Pakaian Terbaik saat Sholat Jumat? Ternyata Ini alasannya
Ilustrasi mengenakan pakaian terbaik saat Sholat Jumat. (Foto: Okezone)
A
A
A

SETIAP Muslim dianjurkan mengenakan pakaian terbaik saat Sholat Jumat. Diketahui bahwa Jumat adalah hari yang dimuliakan dan menjadi walinya hari-hari lain. Jadi sudah sepatutnya ketika Sholat Jumat menggunakan pakaian terbaik dan bersih. 

Dilansir buku "165 Kebiasaan Nabi" karya Abduh Zulfidar Akaha, disebutkan bahwa: "Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai jubah yang selalu beliau pakai pada dua hari raya dan hari Jumat." (HR Baihaqi)

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Sayyid Sabiq Rahimahullah berkata, "Hadits ini mengandung istihbab untuk mengkhususkan hari Jumat agar mengenakan pakaian yang lain dari pakaian yang biasa dipakai sehari-hari."

Tentang sunnah mengenakan pakaian terbaik saat Sholat Jumat, termasuk wewangian, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

"Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai minyak wangi jika ada, lalu mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian dia keluar dengan tenang hingga sampai ke masjid, lalu dia sholat jika memungkinkan serta tidak menyakiti seorang pun, kemudian dia diam jika imamnya keluar sampai selesai sholat, maka segala dosanya diampuni di antara hari itu dan Jumat berikutnya." (HR Ahmad) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/614/3170897/sholat-fGFK_large.jpg
Terpaksa Sholat Jumat di Tangga Masjid, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/330/3169469/sholat_jumat-gBqO_large.jpg
Sholat Jumat di Arena Konser, Begini Pandangan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/330/3167856/khutbah_jumat-7hVl_large.jpg
Khutbah Jumat : Maulid Nabi, Momen Teladani Kepemimpinan Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/330/3162981/khotbah_jumat-XncG_large.jpg
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan serta Perbaikan Spiritual dan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/330/3161314/khotbah_jumat-uetO_large.jpg
Khutbah Jumat: Berbakti pada Ibu, Raih Anugerah Dunia Akhirat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/330/3156195/sholat_jumat-UTKL_large.jpg
Tertinggal Sholat Jumat, Apa yang Harus Dilakukan?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement