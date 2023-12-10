Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Sholat Jumat Ketemu Duta dan Adam SO7, Jamaah Full Senyum

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:10 WIB
Viral Sholat Jumat Ketemu Duta dan Adam SO7, Jamaah Full Senyum
Viral ketemu Duta dan Adam SO7 saat Sholat Jumat. (Foto: Instagram @keindahan.jogja)
A
A
A

VIRAL seorang pria bertemu dengan Duta dan Adam SO7 saat Sholat Jumat. Pertemuan tidak sengaja dengan dua personel band legendaris Sheila on 7 asal Yogyakarta ini pun viral dan menjadi perbincangan warganet di linimasa media sosial. 

Dikutip dari unggahan video viral akun Instagram @keindahan.jogja, menampilkan Duta sedang Sholat Jumat di Masjid Al Bina, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, bersama anggota Sheila on 7 lainnya.

Viral ketemu Duta dan Adam SO7 saat Sholat Jumat. (Foto: Instagram @keindahan.jogja)

Peristiwa viral tersebut terjadi ketika seorang pria tidak sengaja melihat dari luar masjid saat Duta sedang berdoa.

Di halaman masjid memperlihatkan Duta sedang dimintai foto bersama para jamaah yang ternyata penggemarnya. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
