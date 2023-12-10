Viral Sholat Jumat Ketemu Duta dan Adam SO7, Jamaah Full Senyum

VIRAL seorang pria bertemu dengan Duta dan Adam SO7 saat Sholat Jumat. Pertemuan tidak sengaja dengan dua personel band legendaris Sheila on 7 asal Yogyakarta ini pun viral dan menjadi perbincangan warganet di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan video viral akun Instagram @keindahan.jogja, menampilkan Duta sedang Sholat Jumat di Masjid Al Bina, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, bersama anggota Sheila on 7 lainnya.

Peristiwa viral tersebut terjadi ketika seorang pria tidak sengaja melihat dari luar masjid saat Duta sedang berdoa.

Di halaman masjid memperlihatkan Duta sedang dimintai foto bersama para jamaah yang ternyata penggemarnya.