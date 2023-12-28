Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bolehkah Menahan Kentut saat Sedang Sholat?

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:06 WIB
Bolehkah Menahan Kentut saat Sedang Sholat?
Ilustrasi hukum menahan kentut saat sedang sholat. (Foto: Okezone)
A
A
A

BOLEHKAH menahan kentut saat sedang sholat? Diketahui bahwa biasanya seseorang akan memilih menahan kentut demi melanjutkan sholatnya meski pikirannya kerap terganggu.

Lantas, apakah sholat sah jika sambil menahan kentut seperti itu?

Sholat berjamaah. (Foto: Okezone)

Dikutip dari keterangan ulama Ash-Shan'ani, Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA mengatakan bahwa hukum menahan kentut ketika sholat terbagi menjadi dua.

Pertama, menahan kentut yang dorongannya kuat hingga wajahnya memerah. Kondisi ini termasuk kategori sholat sambil menahan buang air dan dianggap batal.

"Maka kalau kondisinya seperti ini batal sholatnya. Masuk kategori sholat sambil menahan ingin buang air," jelas Ustadz Ammi Nur Baits dalam unggahan di akun Instagram-nya @amminurbaits.

Kedua, menahan kentut yang dorongannya ringan. Kebanyakan orang mungkin kerap mengalami hal ini. Ustadz Ammi menerangkan, jika kentut tersebut hilang saat ditahan dalam waktu singkat, maka sholatnya masih dianggap sah.

"Ketika mau keluar, ditahan sebentar sudah hilang. Yang seperti ini sholatnya tetap sah. Mungkin bagian ini yang sering di antara kita melakukannya," ujarnya. 

Halaman:
1 2
