Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kapan Sebaiknya Mulai Puasa Syawal 2026? Ini Jadwal Lengkapnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |13:19 WIB
Kapan Sebaiknya Mulai Puasa Syawal 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Usai melaksanakan Ramadan dan merayakan Idul Fitri 1447 H, umat Islam dianjurkan melanjutkan ibadah dengan puasa sunah Syawal selama enam hari. Puasa syawal ini dianjurkan sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW.

Dasar Syariat Puasa Syawal

Dasar utama puasa Syawal adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Ayyub al‑Anshari:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Artinya: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka baginya ganjaran seolah‑olah ia berpuasa sepanjang tahun penuh.”

Menurut penjelasan ulama, ini menunjukkan bahwa puasa enam hari Syawal dan puasa Ramadhan digabung lalu dilipatgandakan pahalanya, sehingga dinilai seolah‑olah ia berpuasa sepanjang tahun. Atas dasar hadis ini, para ulama menetapkan hukum puasa Syawal sebagai sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan besar, namun tidak sampai wajib.

Kapan Puasa Syawal Sebaiknya Dilakukan?

Secara syariat, puasa Syawal boleh dilakukan kapan saja sepanjang bulan Syawal, selama jumlahnya enam hari. Artinya:

  • Puasa tidak wajib harus berurutan. misalnya dari 2–7 Syawal, tapi boleh dilakukan selang‑seling (misalnya 2, 4, 6, 9, 11, 13 Syawal), asalkan tetap dalam bulan Syawal.
  • Batas akhir pelaksanaan puasa Syawal adalah akhir bulan Syawal; jika sudah memasuki bulan Dzulqo’dah, maka puasa enam hari itu tidak lagi disebut “puasa Syawal” menurut istilah syariah
     

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement