HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Nekat! Gara-Gara Lalat, Abu Nawas Hancur-leburkan Istana Raja

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |06:30 WIB
Nekat! Gara-Gara Lalat, Abu Nawas Hancur-leburkan Istana Raja
Ilustrasi Abu Nawas hancurkan istana Raja gara-gara lalat. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ABU Nawas mendengar Baginda Raja bermimpi terkait dirinya. Isi mimpi itu adalah di bawah rumah Abu Nawas tertanam harta karun melimpah.

Ketika matahari terbit, Baginda Raja langsung memerintahkan para pengawal istana menggali tanah di rumah Abu Nawas.

Hal ini sontak membuat Abu Nawas dan istrinya kebingungan. Pasalnya, rumahnya hancur lebur akibat penggalian atas perintah Baginda Raja tersebut.

"Ada apa ini? Kenapa rumahku dihancurkan?" teriak Abu Nawas, dikutip dari nu.or.id, Sabtu (30/12/2023).

"Tadi malam Raja bermimpi bahwa di bawah rumahmu terpendam emas dan permata yang tidak ternilai harganya," ucap salah seorang pengawal.

Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Raja juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas, apalagi mengganti kerugian.

Abu Nawas dan istrinya hanya termenung dan merasa kesal atas perbuatan Raja. Namun apa daya, mereka tidak bisa melakukan apa pun.

Abu Nawas sampai tidak doyan makan. Makanan yang dihidangkan istrinya didiamkan begitu saja sampai basi. 

Halaman:
1 2
