Ilmuwan Temukan Jejak Historis Kaum Ad, Alquran dan Sains Jauh Lebih Dulu Menjelaskan Lengkap

Ilustrasi Alquran dan sains jauh lebih dulu menjelaskan jejak historis kaum Ad. (Foto: Istimewa/Okezone)

ALQURAN dan sains menjelaskan tentang kaum Ad yang ada pada zaman Nabi Hud Alaihissallam. Dilporkan bahwa tadinya para ilmuwan tidak memercayai adanya kaum Ad.

Kaum Ad sendiri ditulis dalam beberapa surat di kitab suci Alquran, contohnya Surat Adz-Dzariyat Ayat 41–42:

"Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk." (QS Adz-Dzariyat: 41–42)

Kaum Ad sendiri dikenal dengan kesombongannya dan tidak percaya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membuat bangunan tinggi besar serta segala kemegahan lainnya.

Akibatnya, Allah Azza wa Jalla murka terhadap kaum Ad dan meniupkan angin sekencang-kencangnya selama 8 hari 8 malam.

Bukan hanya di dunia, kaum Ad juga akan diberi hukuman di akhirat tanpa adanya pertolongan atau ampunan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk). Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka." (QS Al Haqqah: 6–8)