HOME MUSLIM HIJABERS

Kaleidoskop 2023: Deretan Gaya Hijab Paling Ngetren, Ada Model Inara Rusli

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |13:17 WIB
Kaleidoskop 2023: Deretan Gaya Hijab Paling Ngetren, Ada Model Inara Rusli
Ilustrasi Kaleidoskop 2023 gaya hijab paling ngetren yang salah satunya model Inara Rusli. (Foto: Instagram @mommy_starla)
A
A
A

KALEIDOSKOP 2023 kanal Muslim Okezone kali ini membahas deretan gaya hijab paling ngetren. Model hijab ini diambil dari berbagai gaya hijab selebritas ternama, termasuk Inara Rusli yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian warganet.

Gaya hijab selalu mengikuti perubahan tiap tahunnya. Hal ini meningkatkan kreativitas individu untuk mempercantik penampilannya agar orang lain tidak bosan dengan gaya hijab yang dikenakan. 

Ria Ricis. (Foto: Instagram @ricis1795)

Selain itu dengan adanya gaya hijab ini bisa menarik Muslimah di luar sana yang masih bingung menggunakan hijab.

Penampilan gaya hijab dapat membuat seseorang tampil cantik dan lebih percaya diri. Bahkan, gaya hijab untuk aktivitas sehari-hari dengan pergi ke pesta itu berbeda.

Berikut deretan gaya hijab paling ngetren yang bisa dijadikan inspirasi, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Hijab membentuk muka oleh Inara Rusli

Inara Rusli merupakan mantan penyanyi yang memutuskan hijrah. Sebelumnya dia menggunakan cadar atau niqab. Namun kini, Inara memutuskan membukanya.

Inara Rusli menggunakan hijab yang membentuk wajah dan menutupi dadanya. Penampilan tersebut menjadi ciri khasnya Inara Rusli. Namun, gaya hijab ini kurang cocok untuk bentuk muka bulat dan oval. 

Inara Rusli. (Foto: Instagram @mommy_starla)

