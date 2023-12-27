Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Gaya Hijab Cantik Adiba Khanza Pakai Jersey Egy Maulana Vikri di Ultah Putra Lesti Kejora

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:24 WIB
Gaya Hijab Cantik Adiba Khanza Pakai Jersey Egy Maulana Vikri di Ultah Putra Lesti Kejora
Gaya hijab Adiba Khanza pakai jersey suaminya Egy Maulana Vikri. (Foto: Instagram @_ummi_pipik_)
A
A
A

GAYA hijab Adiba Khanza menjadi pusat perhatian saat menghadiri acara ulang tahun putra Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pengantin baru itu tampak cantik mengenakan hijab hitam dipadukan jersey sang suami Egy Maulana Vikri.

Adiba Khanza dan sang ibu Ummi Pipik ikut menghadiri pesta ulang tahun putra Rizky Billar dan Lesti Kejora yakni Muhammad Levian Al Fatih Billar atau akrab disapa Baby L.

Adiba Khanza. (Foto: Instagram @_ummi_pipik_)

Adiba Khanza datang dengan mengenakan jersey sepakbola berwarna merah, menyesuaikan tema pesta ulang tahun yang mengusung konsep sepakbola. Seluruh tamu undangan yang hadir pun memakai jersey dari klub-klub sepakbola ternama.

Uniknya, putri sulung almarhum Uje dan Ummi Pipik ini menggunakan jersey merah Timnas Indonesia bertuliskan nama sang suami Egy Maulana Vikri. Lengkap dengan nomor punggung 10 yang biasa digunakan Egy kala membela Timnas Indonesia dan klub Dewa United. 

