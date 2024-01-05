Kenapa Makan Minum Sambil Duduk Menyehatkan Tubuh? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

ALQURAN dan sains membeberkan manfaat luar biasa sunnah makan minum sambil duduk. Membuat tubuh lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit.

Agama Islam sendiri mengajarkan makan minum sambil duduk agar umat manusia menjadi pribadi yang lebih baik dan beradab.

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, ada beberapa riwayat hadits yang menyatakan larangan makan minum sambil berdiri.

Diriwayatkan dari Abi Sa’id al Khudri, Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda, "Dari Anas dan Qatadah diriwayatkan bahwa Nabi melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah berkata, 'Kami lalu bertanya: Lantas bagaimana halnya dengan makan sambil berdiri?' Beliau menjawab, 'Tentu itu lebih buruk dan lebih keji lagi'." (HR Muslim dan Tirmidzi)