Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kenapa Makan Minum Sambil Duduk Menyehatkan Tubuh? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |08:06 WIB
Kenapa Makan Minum Sambil Duduk Menyehatkan Tubuh? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap makan minum sambil duduk menyehatkan tubuh. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ALQURAN dan sains membeberkan manfaat luar biasa sunnah makan minum sambil duduk. Membuat tubuh lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit.

Agama Islam sendiri mengajarkan makan minum sambil duduk agar umat manusia menjadi pribadi yang lebih baik dan beradab.

Ilustrasi makan minum sambil duduk. (Foto: Istimewa/Okezone)

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, ada beberapa riwayat hadits yang menyatakan larangan makan minum sambil berdiri.

Diriwayatkan dari Abi Sa’id al Khudri, Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda, "Dari Anas dan Qatadah diriwayatkan bahwa Nabi melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah berkata, 'Kami lalu bertanya: Lantas bagaimana halnya dengan makan sambil berdiri?' Beliau menjawab, 'Tentu itu lebih buruk dan lebih keji lagi'." (HR Muslim dan Tirmidzi) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement