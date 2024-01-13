Niat Puasa Ganti Ramadhan Beserta Arti hingga Penjelasannya

NIAT puasa ganti Ramadhan disebut juga qadha puasa Ramadhan. Berikut ini lebih lengkapnya berdasarkan penjelasan para ulama.

Dilansir Konsultasisyariah.com, niat puasa ganti Ramadhan wajib dilakukan. Berniat bisa pada malam hari hingga sebelum subuh, sebagaimana kewajiban dalam puasa Ramadhan.

Puasa wajib harus ada niat pada malam hari sebelum subuh. Ini berbeda dengan puasa sunnah yang boleh berniat di pagi hari.

Dari Hafshah Ummul Mukminin radhiyallahu 'anha, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

"Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR Abu Dawud nomor 2454; Tirmidzi: 730; An-Nasa'i: 2333; dan Ibnu Majah: 1700. Lihat Al-Minhah Al-‘Allam fii Syarh Al-Bulugh Al-Maram, 5:18-20)