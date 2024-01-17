Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Ijazah Gus Iqdam, Baca "Ahmad Rasulullah" 35 Kali di Jumat Terakhir Bulan Rajab agar Uang Tidak Habis-Habis

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |15:17 WIB
Ijazah Gus Iqdam, Baca
Ilustrasi ijazah Gus Iqdam baca Ahmad Rasulullah. (Foto: YouTube Gus Iqdam Official)
A
A
A

IJAZAH Gus Iqdam yakni mengajarkan untuk membaca "Ahmad Rasulullah" 35 kali di hari Jumat terakhir bulan Rajab. Disebutkan bisa membuat uang yang dimiliki tidak habis-habis.

Berikut ini bacaan "Ahmad Rasulullah" yang diungkapkan Gus Iqdam, lengkap beserta artinya:

Info grafis keistimewaan bulan Rajab. (Foto: Okezone)

أَحْمَدُ رَسُوْلُ اللهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

Arab latin: Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah.

Artinya: "Ahmad utusan Allah, Muhammad utusan Allah."

"Engko neng tanggalanmu bunderono golekono tenan, Jumat terakhir bulan Rajab. Aku wes ngelakoni kuwi. Aku Rejeb ndek wingi ngelakoni di antara khotbah pertama dan khotbah kedua moco iki: 'Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah.' Woconen eng 35 pada Jumat terakhir bulan Rajab, duwitmu ra entek-entek, unlimited," ujar Gus Iqdam, dikutip dari kanal YouTube Tahtaelbadali, Rabu (17/1/2024). 

Halaman:
1 2
