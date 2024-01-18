Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jadwal Sholat Hari Jumat Berkah 19 Januari 2024 M/8 Rajab 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |00:19 WIB
Jadwal Sholat Hari Jumat Berkah 19 Januari 2024 M/8 Rajab 1445 H
Ilustrasi masjid dan jadwal sholat hari Jumat Berkah ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JADWAL sholat Hari Jumat Berkah 19 Januari 2024 Masehi/8 Rajab 1445 Hijriah. Dapat membantu kaum Muslimin di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.50

Asar: 15.14

Magrib: 17.57

Isya: 19.11 

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.32

Asar: 15.55

Magrib: 18.49

Isya: 20.04 

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.30

Subuh: 04.40

Zuhur: 12.16

Asar: 15.40

Magrib: 18.27

Isya: 19.41 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/615/3065307/jumat-berkah-ini-bacaan-surat-yasin-dengan-artinya-terjemahan-indonesia-7VbtoRjYUp.jpg
Jumat Berkah, Ini Bacaan Surat Yasin dengan Artinya Terjemahan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/616/3065016/sunnah-jumat-berkah-berikut-bacaan-surat-al-kahfi-lengkap-artinya-LO2ymAe26m.jpg
Sunnah Jumat Berkah, Berikut Bacaan Surat Al Kahfi Lengkap Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/614/3059260/bacaan-surat-al-kahfi-tulisan-arab-hingga-latin-untuk-diamalkan-setiap-hari-jumat-xlYXuw24lu.jpg
Bacaan Surat Al Kahfi Tulisan Arab hingga Latin untuk Diamalkan Setiap Hari Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/330/3049628/jadwal-sholat-hari-jumat-berkah-16-agustus-2024-m-11-safar-1446-h-Rs2DRhX3V5.jpg
Jadwal Sholat Hari Jumat Berkah 16 Agustus 2024 M/11 Safar 1446 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/614/3027165/jumat-berkah-baca-surat-al-kahfi-berikut-ini-lengkap-terjemahan-arab-dan-latin-IgWLuRMwmu.jpg
Jumat Berkah Baca Surat Al Kahfi, Berikut Ini Lengkap Terjemahan Arab dan Latin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/616/3024036/jadwal-sholat-hari-jumat-berkah-21-juni-2024-m-14-dzulhijjah-1445-h-v7WbQ13MRc.jpg
Jadwal Sholat Hari Jumat Berkah 21 Juni 2024 M/14 Dzulhijjah 1445 H
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement