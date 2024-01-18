Jadwal Sholat Hari Jumat Berkah 19 Januari 2024 M/8 Rajab 1445 H

Ilustrasi masjid dan jadwal sholat hari Jumat Berkah ini. (Foto: Freepik)

JADWAL sholat Hari Jumat Berkah 19 Januari 2024 Masehi/8 Rajab 1445 Hijriah. Dapat membantu kaum Muslimin di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.50

Asar: 15.14

Magrib: 17.57

Isya: 19.11

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.32

Asar: 15.55

Magrib: 18.49

Isya: 20.04

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.30

Subuh: 04.40

Zuhur: 12.16

Asar: 15.40

Magrib: 18.27

Isya: 19.41