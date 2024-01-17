Viral Pria Nikahi Wanita dengan Maskawin Rp25 Ribu, tapi Ditambah Pergi Haji dan Mobil

Viral pria menikahi wanita dengan maskawin Rp25 ribu tapi ditambah pergi haji dan mobil. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL seorang pria menikahi wanita dengan maskawin hanya Rp25 ribu, tetapi ditambah pergi haji dan dibelikan sebuah mobil. Pernikahan itu pun menjadi viral di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @cicirosita02, tampak sepasang pengantin berada di hadapan penghulu dan para saksi tengah mengucapkan ijab kabul.

Tidak seperti akad nikah pada umumnya yang menggunakan gaun warna putih. Pengantin ini mengenakan gaun berwarna hitam.

Dalam video viral tersebut memperlihatkan sang mempelai pria sedang mengucap ijab kabul dengan pasangannya di samping.