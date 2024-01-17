Viral Santri Laki-Laki Tutup Mata saat Santriwati Lewat, Netizen: Menjaga Ilmu dan Hafalan

VIRAL sejumlah santri laki-laki menutup mata dan menunduk saat para santriwati lewat di depannya. Peristiwa ini pun viral karena menampilkan adab-adab Islami yang sangat mulia.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, tampak sejumlah santri laki-laki menundukan kepala dan menutup matanya dengan tangan ketika para santriwati melewati mereka dengan berjalan.

Terlihat sejumlah santri laki-laki yang mengenakan peci dan sarung itu terdiam berdiri tidak melihatnya. Ada dua santri laki-laki menutupi mata menggunakan tangan, sedangkan santri lainnya membalikkan badan.

Islam memang mengajarkan untuk selalu menjaga pandangan dari lawan jenis, sebab hal ini bisa termasuk zina mata. Meski begitu, tidak semua orang dapat melakukannya di zaman ini.