Viral Wanita Berangkatkan Semua Karyawannya Ibadah Umrah, Netizen: Sehat Selalu Bos Baik Hati

VIRAL seorang wanita Muslimah memberangkatkan semua karyawannya untuk menunaikan ibadah umrah. Aksi terpuji itu pun ramai menjadi perbincangan netizen di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, tampak para karyawan perusahaan tersebut sangat terharu akan hadiah umrah yang diberikan oleh atasannya itu.

Dalam video viral tersebut tertulis bahwa awalnya yang berangkat umrah hanya tiga orang staf terlama. Namun pada akhirnya, semua karyawan diberangkatkan.

Tampak dalam video viral para karyawan membuka pintu kaca kantor sambil bertepuk tangan setelah diberitahu apa yang sedang terjadi.

Di depan mereka tersusun koper dalam bagasi mobil yang telah disiapkan oleh atasannya tersebut. Para karyawan kaget sekaligus senang melihat banyak koper di sana.

Koper pun dibagikan satu per satu, wajah bahagia mereka tampak berseri saat membuka bersama koper di dalam kantor. Salah satu karyawan menangis sambil menutup wajahnya seakan tidak menyangka dapat hadiah umrah.