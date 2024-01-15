Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral ODGJ Rajin Kerja Jadi Kuli Angkut di Pasar, Netizen Merasa Tertampar

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |16:15 WIB
Viral ODGJ Rajin Kerja Jadi Kuli Angkut di Pasar, Netizen Merasa Tertampar
Viral ODGJ rajin kerja jadi kuli angkut di pasar. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
VIRAL ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa rajin bekerja menjadi kuli angkut di pasar. Peristiwa ini pun ramai menjadi perhatian netizen pengguna media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @farel.123_, tampak seorang pria ODGJ berpakaian compang-camping rajin bolak-balik mengangkut tumpukan plastik sayuran sawi putih.

Viral ODGJ rajin kerja jadi kuli angkut di pasar. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Tampak pria ODGJ dengan rambut panjang kumal tersebut menghampiri para kuli di atas truk besar. Kemudian kuli itu menumpukan tiga kemasan sawi putih yang disusun dalam plastik besar ke bahunya.

Ia dengan santainya turun dari bak truk membawa tumpukan sayur dengan hati-hati tanpa menggunakan alas kaki.

Meskipun berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak sehat, pria tersebut tetap rajin bekerja. Kepribadiannya tidak menghentikannya bertindak normal sebagaimana orang lain. 

