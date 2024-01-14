7 Fakta Viral 30 Wanita Australia Masuk Islam karena Palestina, Merasa Lebih Damai

Fakta-fakta viral 30 wanita Australia masuk Islam karena Palestina. (Foto: Instagram @muslim.daily)

INILAH fakta-fakta menarik di balik peristiwa viral 30 wanita Australia masuk Islam. Ternyata hidayah Islam diraih oleh puluhan perempuan itu setelah melihat perjuangan rakyat Gaza, Palestina, yang dizalimi zionis Israel.

Berikut ini penjelasannya mengenai kejadian viral 30 wanita Australia masuk Islam karena Palestina, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Takjub ketabahan rakyat Palestina

Wanita-wanita Australia itu menyatakan sangat takjub dengan ketabahan kaum Muslimin di Palestina dalam mempertahankan Tanah Air-nya dari kezaliman zionis Israel.

2. Ucap syahadat di masjid

Dilansir unggahan viral akun Instagram @muslim.daily, terlihat dalam video singkat itu sejumlah wanita sedang membaca dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Melbourne, Australia.

Dalam video viral tersebut tampak juga banyak wanita Australia sedang duduk sejajar di karpet merah masjid.

3. Mendapat sertifikat mualaf

Wanita yang telah memeluk agama Islam diberi sebuah sertifikat dan setangkai bunga mawar. Proses melafalkan dua kalimat syahadat itu disaksikan oleh wanita lainnya.

4. Kesan setelah masuk Islam

Seorang wanita Australia yang melakukan prosesi membaca dua kalimat syahadat tersebut memberikan kesannya saat masuk Islam.

"Jadi, saya merasa sangat bahagia. Banyak kedamaian sejak saya kembali dua minggu lalu. Saya pindah agama karena apa yang terjadi di Gaza dan saya ingin lebih dekat dengan Islam dan Allah," ucap wanita cantik bernama Jaqueline Retzack itu.