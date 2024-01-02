Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Viral 30 Wanita Australia Masuk Islam Setelah Lihat Perjuangan Rakyat Gaza Palestina

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |16:02 WIB
Viral 30 Wanita Australia Masuk Islam Setelah Lihat Perjuangan Rakyat Gaza Palestina
Viral 30 wanita Australia masuk Islam setelah melihat perjuangan rakyat Gaza Palestina. (Foto: Instagram @muslim.daily)
A
A
A

VIRAL 30 wanita Australia masuk Islam karena melihat perjuangan rakyat Gaza di Palestina. Hal menarik ini pun menjadi perhatian warganet di linimasa media sosial. 

Dikutip melalui unggahan viral akun Instagram @muslim.daily, tampak dalam video singkat itu dua wanita sedang membaca dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Melbourne, Australia.

Viral 30 wanita Australia masuk Islam setelah melihat perjuangan rakyat Gaza Palestina. (Foto: Instagram @muslim.daily)

Dalam video viral tersebut terlihat juga sejumlah wanita sedang duduk sejajar di karpet merah masjid.

Wanita yang telah memeluk agama Islam diberi sebuah sertifikat dan setangkai bunga mawar. Proses melafalkan dua kalimat syahadat itu disaksikan oleh wanita lainnya.

Seorang wanita yang melakukan prosedur tersebut memberikan kesannya saat masuk Islam.

"Jadi, saya merasa sangat bahagia. Banyak kedamaian sejak saya kembali dua minggu lalu. Saya pindah agama karena apa yang terjadi di Gaza dan saya ingin lebih dekat dengan Islam dan Allah," ucap wanita cantik bernama Jaqueline Retzack itu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement