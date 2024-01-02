Viral 30 Wanita Australia Masuk Islam Setelah Lihat Perjuangan Rakyat Gaza Palestina

Viral 30 wanita Australia masuk Islam setelah melihat perjuangan rakyat Gaza Palestina. (Foto: Instagram @muslim.daily)

VIRAL 30 wanita Australia masuk Islam karena melihat perjuangan rakyat Gaza di Palestina. Hal menarik ini pun menjadi perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dikutip melalui unggahan viral akun Instagram @muslim.daily, tampak dalam video singkat itu dua wanita sedang membaca dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Melbourne, Australia.

Dalam video viral tersebut terlihat juga sejumlah wanita sedang duduk sejajar di karpet merah masjid.

Wanita yang telah memeluk agama Islam diberi sebuah sertifikat dan setangkai bunga mawar. Proses melafalkan dua kalimat syahadat itu disaksikan oleh wanita lainnya.

Seorang wanita yang melakukan prosedur tersebut memberikan kesannya saat masuk Islam.

"Jadi, saya merasa sangat bahagia. Banyak kedamaian sejak saya kembali dua minggu lalu. Saya pindah agama karena apa yang terjadi di Gaza dan saya ingin lebih dekat dengan Islam dan Allah," ucap wanita cantik bernama Jaqueline Retzack itu.