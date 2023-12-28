Viral Masjid di Jepara Menyerupai Bangunan Suci Kakbah

LINIMASA media sosial dihebohkan dengan video viral masjid yang menyerupai bangunan suci Kakbah. Diketahui masjid tersebut berlokasi di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Jawa Tengah.

Seperti dalam video viral yang dibagikan pemilik akun TikTok @sekarismia__, terlihat jelas bahwa tampilan luar masjid itu sangat mirip dengan Kakbah yang berada di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Bangunan masjid tampak berbentuk kotak serta dicat hitam untuk memberi kesan bahwa masjid ditutupi kain kiswah. Di sekelilingnya terdapat relief aksara Arab berwarna emas.

Jika dilihat lebih cermat, di sudut kanan masjid juga menempel replika Hajar Aswad. Perbedaan mencolok masjid ini dengan Kakbah adalah bagian pintunya berada di tengah, bukan menyudut ke samping.

Masuk ke bagian dalam, interior masjid Kakbah cukup megah. Terdapat tiang-tiang yang dilapisi marmer dan di atasnya tergantung sebuah lampu hias yang cantik.

Mimbar masjid Kakbah juga terlihat sangat rapi dengan langit-langit yang tinggi yang menambah kesan megah. Masjid Kakbah memiliki dua lantai dengan tangga naik berada di sisi kiri dan kanan.