Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Masjid di Jepara Menyerupai Bangunan Suci Kakbah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:28 WIB
Viral Masjid di Jepara Menyerupai Bangunan Suci Kakbah
Viral masjid di Jepara menyerupai bangunan suci Kakbah. (Foto: TikTok @sekarismia__)
A
A
A

LINIMASA media sosial dihebohkan dengan video viral masjid yang menyerupai bangunan suci Kakbah. Diketahui masjid tersebut berlokasi di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Jawa Tengah. 

Seperti dalam video viral yang dibagikan pemilik akun TikTok @sekarismia__, terlihat jelas bahwa tampilan luar masjid itu sangat mirip dengan Kakbah yang berada di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Viral masjid di Jepara menyerupai bangunan suci Kakbah. (Foto: TikTok @sekarismia__)

Bangunan masjid tampak berbentuk kotak serta dicat hitam untuk memberi kesan bahwa masjid ditutupi kain kiswah. Di sekelilingnya terdapat relief aksara Arab berwarna emas.

Jika dilihat lebih cermat, di sudut kanan masjid juga menempel replika Hajar Aswad. Perbedaan mencolok masjid ini dengan Kakbah adalah bagian pintunya berada di tengah, bukan menyudut ke samping.

Masuk ke bagian dalam, interior masjid Kakbah cukup megah. Terdapat tiang-tiang yang dilapisi marmer dan di atasnya tergantung sebuah lampu hias yang cantik.

Mimbar masjid Kakbah juga terlihat sangat rapi dengan langit-langit yang tinggi yang menambah kesan megah. Masjid Kakbah memiliki dua lantai dengan tangga naik berada di sisi kiri dan kanan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement