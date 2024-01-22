Hukum Membaca Surat Yasin di Malam Nisfu Syaban

Ilustrasi hukum membaca Surat Yasin di malam Nisfu Syaban. (Foto: Shutterstock)

INILAH hukum membaca Surat Yasin di malam Nisfu Syaban. Pada malam Nisfu Syaban atau jatuh setiap tanggal 15 bulan Syaban, sebagian Muslim biasa membaca Surat Yasin sebanyak tiga kali dan berdoa sebanyak-banyaknya.

Disebutkan, membaca Surat Yasin berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ مَاتَ ، مَاتَ شَهِيْدًا

"Siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid." (HR At-Thabrani: 7217)

Hukum Membaca Surat Yasin di Malam Nisfu Syaban

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Yazid bin Abdul Qodir Jawaz menjelaskan tentang hadits yang artinya, "Siapa yang terus-menerus membaca Surat Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid."

Ia menerangkan bahwa hadits ini dha'if. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani dalam Mu'jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa'id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta dan dikatakan oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadits. (Lihat Tuhfatudz Dzakirin, halaman 340, Mizanul I'tidal II: 159–160, Lisanul Mizan III: 44–45)