HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Membaca Surat Yasin di Malam Nisfu Syaban

Hantoro , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |12:22 WIB
Hukum Membaca Surat Yasin di Malam Nisfu Syaban
Ilustrasi hukum membaca Surat Yasin di malam Nisfu Syaban. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH hukum membaca Surat Yasin di malam Nisfu Syaban. Pada malam Nisfu Syaban atau jatuh setiap tanggal 15 bulan Syaban, sebagian Muslim biasa membaca Surat Yasin sebanyak tiga kali dan berdoa sebanyak-banyaknya. 

Disebutkan, membaca Surat Yasin berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ مَاتَ ، مَاتَ شَهِيْدًا

"Siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid." (HR At-Thabrani: 7217)

Info grafis keistimewaan bulan Syaban. (Foto: Okezone)

Hukum Membaca Surat Yasin di Malam Nisfu Syaban

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Yazid bin Abdul Qodir Jawaz menjelaskan tentang hadits yang artinya, "Siapa yang terus-menerus membaca Surat Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid."

Ia menerangkan bahwa hadits ini dha'if. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani dalam Mu'jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa'id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta dan dikatakan oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadits. (Lihat Tuhfatudz Dzakirin, halaman 340, Mizanul I'tidal II: 159–160, Lisanul Mizan III: 44–45) 

