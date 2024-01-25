Advertisement
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bagaimana Cara Mandi Junub ketika Tidak Ada Air?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |11:26 WIB
Bagaimana Cara Mandi Junub ketika Tidak Ada Air?
Ilustrasi cara mandi junub ketika tidak ada air. (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA cara mandi junub ketika tidak ada air? Hadats kecil mengharuskan seseorang untuk berwudhu dan hadats besar (junub) mandi besar atau mandi junub.

Dalam kondisi tertentu, misalnya ketika tidak ada air, bagaimana caranya untuk melaksanakan mandi junub?

Ilustrasi mandi junub. (Foto: Istimewa/Boldsky)

Dilansir Kemenag.go.id, Tim Layanan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama menjelaskan ketika mandi junub tidak mungkin dilakukan, misalnya karena tidak ada atau terbatasnya pasokan air maupun uzur karena sakit, cara bersuci untuk menghilangkan hadats besar atau kecil dalam kondisi tersebut adalah dengan tayamum sebagai pengganti mandi junub atau wudhu.

Hal itu sebagaimana keterangan berikut:

والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين ويكون مسحهما بضربتين الأولى للوجه والثانية لليدين والرابع الترتيب بين الوجه واليدين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التيمم بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو

"Kedua dan ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan hingga siku. Usapan pada keduanya dilakukan dengan dua tepukan, tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan. Keempat tertib tepukan pada wajah dan kedua tangan. Tidak ada bedanya pada semua itu apakah tayamum sebagai pengganti wudhu, pengganti mandi wajib, atau pengganti basuhan anggota wudhu." (KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib, (Situbondo, Al-Maktabah Al-As'adiyyah: 2014 M/1434 H), halaman 25) 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
junub Mandi Air Mandi Junub Tausiyah
