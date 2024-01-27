BERIKUT jadwal sholat Ahad 28 Januari 2024 Masehi/17 Rajab 1445 Hijriah berikut ini. Dapat membantu kaum Muslimin di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.13
Subuh: 04.23
Zuhur: 11.53
Asar: 15.15
Magrib: 18.00
Isya: 19.12
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.45
Subuh: 04.55
Zuhur: 12.35
Asar: 15.55
Magrib: 18.50
Isya: 20.04
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.34
Subuh: 04.44
Zuhur: 12.18
Asar: 15.40
Magrib: 18.28
Isya: 19.41