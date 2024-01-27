Viral Teuku Wisnu Adzan Pertama di Lokasi yang Akan Dibangun Masjid di Jepang

Viral Teuku Wisnu adzan pertama di lokasi yang akan dibangun masjid di Yokohama Jepang. (Foto: Instagram @purwati_kasmaja)

VIRAL artis Teuku Wisnu mengumandangkan adzan pertama di lokasi yang akan dibangun Masjid Asolihin di Yokohama, Jepang. Hal ini pun ramai menjadi perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @purwati_kasmaja, tampak Teuku Wisnu sedang adzan di tanah kosong yang akan dibangun Masjid Asolihin di Yokohama, Jepang.

Dalam video singkat viral tersebut tampak Teuku Wisnu mengangkat kedua tangannya ke telinga sambil beradzan. Ia terlihat terharu bisa melantunkan adzan di sana.

"Bismillah, 20 Januari 2024 adzan pertama di tanah Masjid Asolihin Yokohama Japan. Allahu Akbar, Insha Allah Januari 2025 akan tegak megah berdiri masjid ini," tulis keterangan dalam unggahan video viral tersebut.