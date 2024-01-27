Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Teuku Wisnu Adzan Pertama di Lokasi yang Akan Dibangun Masjid di Jepang

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |15:02 WIB
Viral Teuku Wisnu Adzan Pertama di Lokasi yang Akan Dibangun Masjid di Jepang
Viral Teuku Wisnu adzan pertama di lokasi yang akan dibangun masjid di Yokohama Jepang. (Foto: Instagram @purwati_kasmaja)
A
A
A

VIRAL artis Teuku Wisnu mengumandangkan adzan pertama di lokasi yang akan dibangun Masjid Asolihin di Yokohama, Jepang. Hal ini pun ramai menjadi perhatian warganet di linimasa media sosial. 

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @purwati_kasmaja, tampak Teuku Wisnu sedang adzan di tanah kosong yang akan dibangun Masjid Asolihin di Yokohama, Jepang.

Viral Teuku Wisnu adzan pertama di lokasi yang akan dibangun masjid di Yokohama Jepang. (Foto: Instagram @purwati_kasmaja)

Dalam video singkat viral tersebut tampak Teuku Wisnu mengangkat kedua tangannya ke telinga sambil beradzan. Ia terlihat terharu bisa melantunkan adzan di sana.

"Bismillah, 20 Januari 2024 adzan pertama di tanah Masjid Asolihin Yokohama Japan. Allahu Akbar, Insha Allah Januari 2025 akan tegak megah berdiri masjid ini," tulis keterangan dalam unggahan video viral tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jepang masjid Adzan Teuku Wisnu Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement