Viral Penyu Berenang Bebas di Selokan Depan Masjid, Air Jernihnya Bikin Salfok

VIRAL video yang memperlihatkan seekor penyu berenang bebas di selokan depan masjid. Peristiwa ini pun mendadak jadi viral di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @akun_fake_ini, tampak seekor penyu asyik berenang di selokan berair jernih depan sebuah masjid.

Dalam video viral singkat tersebut, tampak penyu berdiameter sekira 30 sentimeter berenang bebas di selokan tepi jalan yang dilalui motor dan mobil.

"Lihat penyu di laut (tanda X). Lihat penyu di selokan (tanda centang)," tulis keterangan dalam video viral tersebut.