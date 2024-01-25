Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Penyu Berenang Bebas di Selokan Depan Masjid, Air Jernihnya Bikin Salfok

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:26 WIB
Viral Penyu Berenang Bebas di Selokan Depan Masjid, Air Jernihnya Bikin Salfok
Viral penyu bebas berenang di selokan depan masjid. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seekor penyu berenang bebas di selokan depan masjid. Peristiwa ini pun mendadak jadi viral di linimasa media sosial. 

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @akun_fake_ini, tampak seekor penyu asyik berenang di selokan berair jernih depan sebuah masjid. 

Viral penyu bebas berenang di selokan depan masjid. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dalam video viral singkat tersebut, tampak penyu berdiameter sekira 30 sentimeter berenang bebas di selokan tepi jalan yang dilalui motor dan mobil.

"Lihat penyu di laut (tanda X). Lihat penyu di selokan (tanda centang)," tulis keterangan dalam video viral tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Selokan masjid Penyu Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement