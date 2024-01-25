Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Perjuangan Suami Temani Istri Melahirkan, Sampai Rela Dijambak-jambak

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:29 WIB
Viral Perjuangan Suami Temani Istri Melahirkan, Sampai Rela Dijambak-jambak
Viral perjuangan suami menemani istri melahirkan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan perjuangan seorang suami menemani istri melahirkan. Awalnya penuh senyuman, tapi akhirnya sampai rela dijambak-jambak sang istri yang menahan sakit. Masya Allah

Dilansir unggahan viral akun TikTok @org_bugis, terlihat suami itu dengan sabar menemani istri yang mulai merasakan sakit karena hendak melahirkan. Mulai ditemani berjalan-jalan hingga ketika istrinya sudah merasakan sakit luar biasa.

Viral perjuangan suami menemani istri melahirkan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Di awal memang sang suami masih bisa tersenyum, karena mungkin tidak ingin membuat istrinya terlalu khawatir dan merasakan sakit.

"Ternyata di balik senyuman ada kepala yang hampir robek," tulis keterangan unggahan viral tersebut. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Melahirkan Istri Suami Viral
