HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Nenek 80 Tahun Minta Ultahnya Dirayakan, Semua Sahabatnya Kumpul

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |15:02 WIB
Viral Nenek 80 Tahun Minta Ultahnya Dirayakan, Semua Sahabatnya Kumpul
Viral nenek 80 tahun minta ultahnya dirayakan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan acara ulang tahun (ultah) nenek berusia 80 tahun. Acaranya sederhana, tapi sangat berarti karena semua sahabatnya kumpul di sana. 

Dilansir unggahan viral akun TikTok @panggilbbylla, terlihat momen luar biasa saat sang nenek yang berusia 80 tahun minta ultahnya dirayakan dengan cukup meriah.

Viral nenek 80 tahun minta ultahnya dirayakan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Seperti perayaan ulang tahun pada umumnya, tentu saja ada kue hingga kado dari orang-orang tercinta. Inilah yang tampak dari acara ultah nenek tersebut.

Kemudian ada dekorasi sederhana seperti balok-balon yang direkatkan ke tirai jendela.

Kemeriahan acara makin bertambah ketika memasuki sesi foto-foto. Nenek yang punya hajatan duduk di tengah, lalu dikelilingi sahabat-sahabatnya yang juga sudah sepuh. 

Topik Artikel :
Sahabat Ultah nenek Viral
