Viral Nenek 80 Tahun Minta Ultahnya Dirayakan, Semua Sahabatnya Kumpul

VIRAL video yang memperlihatkan acara ulang tahun (ultah) nenek berusia 80 tahun. Acaranya sederhana, tapi sangat berarti karena semua sahabatnya kumpul di sana.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @panggilbbylla, terlihat momen luar biasa saat sang nenek yang berusia 80 tahun minta ultahnya dirayakan dengan cukup meriah.

Seperti perayaan ulang tahun pada umumnya, tentu saja ada kue hingga kado dari orang-orang tercinta. Inilah yang tampak dari acara ultah nenek tersebut.

Kemudian ada dekorasi sederhana seperti balok-balon yang direkatkan ke tirai jendela.

Kemeriahan acara makin bertambah ketika memasuki sesi foto-foto. Nenek yang punya hajatan duduk di tengah, lalu dikelilingi sahabat-sahabatnya yang juga sudah sepuh.