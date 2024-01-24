Viral Undangan Pernikahan Mirip Surat Suara Pemilu, Subhanallah Dipenuhi Foto Keluarga

BEREDAR video viral undangan hajatan pernikahan mirip surat suara pemilu atau pemilihan umum. Subhanallah, desainnya dipenuhi foto anggota keluarga dari kedua mempelai.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @punyaiyaaa_, terlihat penampakan undangan hajatan pernikahan itu memang tidak seperti biasanya. Di kartu undangan hajatan ini terdapat foto semua keluarga, warganet pun ibuat heran.

Awalnya sekilas tidak ada yang salah dengan undangan hajatan pernikahan tersebut. Diketahui pemilik hajat bernama Mukamar dan Lilik. Ia merupakan warga Balesari, Ngajum, Malang, Jawa Timur.

Ternyata keluarga pendamping dari kedua belah pihak mempelai pernikahan pun dicantumkan. Tampak foto dari keluarga yang terpampang di kartu undangan mirip surat suara pemilu itu.

Ternyata setelah dibuka secara penuh, penampakan kerabat dari pihak yang mempunyai hajatan cukup banyak. Foto-foto semua kerabat tersebut dicantumkan di kartu undangan.

Hal ini sukses membuat heran para penerima undangan. Tidak heran jika sampai viral di linimasa media sosial.