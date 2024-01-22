Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Mushola Unik Bentuknya Mirip Kakbah, Netizen Ungkap Lokasinya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |10:23 WIB
Viral Mushola Unik Bentuknya Mirip Kakbah, Netizen Ungkap Lokasinya
Viral mushola unik berbentuk seperti Kakbah. (Foto: TikTok @najwayuann_)
A
A
A

BEREDAR video viral yang memperlihatkan sebuah mushola memiliki bentuk mirip bangunan suci Kakbah. Hal ini pun menjadi pusat perhatian warganet Tanah Air. 

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @najwayuann_, desain mushola di perumahan itu disebut tidak biasa karena mempunyai desain seperti Kakbah di Kota Makkah, Arab Saudi.

Viral mushola unik berbentuk seperti Kakbah. (Foto: TikTok @najwayuann_)

Dalam video berdurasi 11 detik itu tampak seorang pengendara motor merekam penampakan mushola berbentuk unik. Mushola tersebut berada di sisi sebuah jalan kecil dan berjajar dengan rumah warga lainnya.

Mushola unik tersebut memiliki desain luarnya yang mirip Kakbah. Bahkan dari kejauhan sudah terlihat jelas dengan bentuk kubus dan berwarna hitam.

Ketika direkam dari jarak dekat, tampak dalam mushola itu berlantai keramik dan ada pintu kaca di depannya. kemudian di sisi kanan terdapat empat jendela.

Mushola yang menyerupai Kakbah itu terlihat menyambung dengan rumah yang ada di sampingnya. Diketahui dari keterangan unggahan viral tersebut bahwa mushola ini berada di Sragen, Jawa Tengah. 

Halaman:
1 2 3
