Viral Wanita Menangis di Depan Kakbah Setelah Buka Surat dari Sahabat, Isinya Bikin Terharu Banget

Viral wanita menangis di depan Kakbah usai membuka surat sahabatnya. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL video yang memperlihatkan wanita Muslim menangis di depan bangunan suci Kakbah, Makkah, setelah membuka surat dari sahabatnya. Hal ini pun menjadi perbincangan warganet di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @vabella.a, tampak seorang wanita bernama Bella menangis ketika membuka bingkisan dari sahabatnya di depan Kakbah.

Pemilik video tersebut menjelaskan bahwa sahabatnya memberi bingkisan yang harus dibuka di Kota Makkah, Arab Saudi.

Bella berpikir bahwa bingkisan itu untuk mendoakan sahabatnya, yakni Mareta. Namun ternyata bingkisan tersebut merupakan hal yang dirinya tidak duga, yakni berisi alat tes kehamilan.

Dia pun menangis setelah membuka bingkisan dari sahabatnya. Air mata Bella tiba-tiba mengalir.

"Masya Allah punya sahabat yang perhatian banget," tulis dalam keterangan video viral tersebut.

Bella bercerita bahwa ketika awal menikah sering dicemooh "hamil duluan" karena perutnya yang buncit. Bahkan saat ini dia menjadi sensitif dengan kata-kata isi dan hamil dalam pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya.

"Aku jadi tahu banget perasaan para pejuang garis 2 yang udah bertahun-tahun nunggu. Aku yang baru beberapa bulan nikah udah sensitif banget dengernya, apalagi mereka. Terima kasih Mareta udah bantuin ikhtiar," lanjut keterangan video viral tersebut.

Bella juga mendoakan para pejuang garis 2 di luar sana segera diberi keturunan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Ka Vabella bukanya pas di Makkah ya. Ini doa aku dan doa kak Mas Diki juga. Aku selalu nunggu kabar baik ini. Jaga kesehatan, vitaminnya diminum lho. Salam sayang, Mareta," tulis sang sahabat Mareta dalam surat di bingkisan tersebut.