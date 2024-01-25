Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Wanita Menangis di Depan Kakbah Setelah Buka Surat dari Sahabat, Isinya Bikin Terharu Banget

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:25 WIB
Viral Wanita Menangis di Depan Kakbah Setelah Buka Surat dari Sahabat, Isinya Bikin Terharu Banget
Viral wanita menangis di depan Kakbah usai membuka surat sahabatnya. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan wanita Muslim menangis di depan bangunan suci Kakbah, Makkah, setelah membuka surat dari sahabatnya. Hal ini pun menjadi perbincangan warganet di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @vabella.a, tampak seorang wanita bernama Bella menangis ketika membuka bingkisan dari sahabatnya di depan Kakbah.

Pemilik video tersebut menjelaskan bahwa sahabatnya memberi bingkisan yang harus dibuka di Kota Makkah, Arab Saudi.

Bella berpikir bahwa bingkisan itu untuk mendoakan sahabatnya, yakni Mareta. Namun ternyata bingkisan tersebut merupakan hal yang dirinya tidak duga, yakni berisi alat tes kehamilan. 

Dia pun menangis setelah membuka bingkisan dari sahabatnya. Air mata Bella tiba-tiba mengalir. 

Viral wanita menangis di depan Kakbah usai membuka surat sahabatnya. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

"Masya Allah punya sahabat yang perhatian banget," tulis dalam keterangan video viral tersebut.

Bella bercerita bahwa ketika awal menikah sering dicemooh "hamil duluan" karena perutnya yang buncit. Bahkan saat ini dia menjadi sensitif dengan kata-kata isi dan hamil dalam pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya.

"Aku jadi tahu banget perasaan para pejuang garis 2 yang udah bertahun-tahun nunggu. Aku yang baru beberapa bulan nikah udah sensitif banget dengernya, apalagi mereka. Terima kasih Mareta udah bantuin ikhtiar," lanjut keterangan video viral tersebut.

Bella juga mendoakan para pejuang garis 2 di luar sana segera diberi keturunan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Ka Vabella bukanya pas di Makkah ya. Ini doa aku dan doa kak Mas Diki juga. Aku selalu nunggu kabar baik ini. Jaga kesehatan, vitaminnya diminum lho. Salam sayang, Mareta," tulis sang sahabat Mareta dalam surat di bingkisan tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kakbah Surat Wanita Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement