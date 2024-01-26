Viral Pria Meninggal saat Sujud Sholat Berjamaah di Masjid Riau, Netizen: Semoga Husnulkhatimah

VIRAL video yang memperlihatkan seorang pria meninggal dunia saat sujud sholat berjamaah di masjid. Dilaporkan bahwa peristiwa itu dialami seorang warga Perawang, Siak, Riau, ketika sholat berjamaah di Masjid Baitul Iman pada Rabu 24 Januari 2024.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @sahabatsurga, terlihat dari rekaman kamera pengawas masjid, pria berbaju koko putih dan sarung tersebut tidak mampu bangun dari sujud sholat di saat jamaah lain melanjutkan tasyahud awal.

Sampai kemudian seorang jamaah berbaju koko biru di sebelahnya menyadari. Dia rela membatalkan sholatnya dan berusaha menolong pria tersebut.

Kondisi ini ternyata juga dilihat seorang jamaah wanita di shaf belakang. Dari balik tirai pembatas shaf sholat, jamaah wanita bermukena hitam itu berlari ke depan dan ikut menolong pria tersebut.

Namun tampaknya jamaah pria tersebut sudah meninggal dunia. Dia pun hanya tergeletak di karpet masjid dan tidak menunjukkan gerakan.