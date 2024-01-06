5 Fakta Viral Imam Sholat Subuh Meninggal saat Sujud, Diketahui Identitasnya

BERIKUT ini fakta-fakta di balik peristiwa viral imam Sholat Subuh di Balikpapan meninggal dunia ketika sujud. Kejadian ini pun menjadi pusat perhatian warganet.

Langsung saja, berikut ini dibahas fakta dari viral peristiwa imam Sholat Subuh wafat saat sujud, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Terjadi pada awal tahun

Peristiwa viral imam Sholat Subuh meninggal dunia dilaporkan terjadi pada Selasa 2 Januari 2024 atau awal tahun. Kejadian ini disebutkan berada di sebuah masjid di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Diketahui identitasnya

Dalam keterangan unggahan video yang viral di linimasa media sosial itu diketahui imam Sholat Subuh tersebut bernama Haji Andi Syamsul Bahri. Ia merupakan ulama setempat sekaligus pemilik Apotek Arif Rahman di Balikpapan Barat.

3. Terekam CCTV

Dalam rekaman video viral yang berasal dari rekaman CCTV itu terlihat Haji Andi sedang membacakan ayat-ayat suci Alquran pada rakaat pertama Sholat Subuh.

Lalu ketika saat sujud pertama, ia terdiam cukup lama, hingga akhirnya terjatuh di atas sajadahnya di depan para makmum dan jamaah Sholat Subuh.

4. Makmum menggantikan tugas imam

Makmum Sholat Subuh yang sadar dengan kejadian itu langsung maju dan menggantikan tugas Haji Andi sebagai imam. Disebutkan kejadian berlangsung di Masjid Al Ulaa, Kampung Baru, Balikpapan.