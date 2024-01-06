Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral 30 Wanita Australia Mualaf Berkat Rakyat Palestina, Netizen Menyambut Gembira

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |14:09 WIB
Viral 30 Wanita Australia Mualaf Berkat Rakyat Palestina, Netizen Menyambut Gembira
Ilustrasi viral puluhan wanita Australia jadi mualaf berkat rakyat Palestina. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan sebanyak 30 wanita Australia mantap menjadi mualaf berkat rakyat Gaza, Palestina. Mereka sangat takjub dengan ketabahan kaum Muslimin di sana mempertahankan kemerdekaan dari kezaliman zionis Israel.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @muslim.daily, terlihat dalam video singkat itu sejumlah wanita sedang membaca dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Melbourne, Australia.

Viral 30 wanita Australia jadi mualaf berkat rakyat Palestina. (Foto: Instagram @muslim.daily)

Dalam video viral tersebut tampak juga banyak wanita Australia sedang duduk sejajar di karpet merah masjid.

Wanita yang telah memeluk agama Islam diberi sebuah sertifikat dan setangkai bunga mawar. Proses melafalkan dua kalimat syahadat itu disaksikan oleh wanita lainnya. 

Topik Artikel :
viral Palestina australia Mualaf
