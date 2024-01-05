Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Serangan Netizen Indonesia Bikin Ketar-ketir Israel, Sampai Disorot Media Internasional

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:02 WIB
Viral Serangan Netizen Indonesia Bikin Ketar-ketir Israel, Sampai Disorot Media Internasional
Viral serangan netizen Indonesia bikin ketar-ketir Israel. (Foto: Instagram @ustadzceramah)
A
A
A

VIRAL serangan netizen Indonesia membuat ketar-ketir Israel sampai disorot media internasional. Peristiwa ini pun ramai dibahas pengguna media sosial. 

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @ustadzceramah, tampak presenter Rusia sedang menjelaskan netizen Indonesia yang menyerang tentara IDF hingga pejabat Israel melalui media sosial.

Viral serangan netizen Indonesia bikin ketar-ketir Israel. (Foto: Instagram @ustadzceramah)

Dalam video viral itu menampilkan presenter berita Rusia yang sedang menyoroti kekompakan netizen Indonesia yang membuat ketar-ketir Israel.

Bahkan, membuat ratusan media sosial pro-zionis Israel menutup akunnya karena tidak tahan terhadap serangan internet yang terus-menerus datang.

"Seiring berlanjutnya pertempuran antara Israel dan Hamas, tampaknya muncul front baru yang menantang secara daring. Para pelaku dalam operasi ini dapat ditelusuri sampai ke Indonesia," ucap pembawa acara tersebut. 

