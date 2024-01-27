Liburan Bareng Sahabat-sahabatnya, Abu Nawas Malah Kesasar di Hutan

ABU Nawas sedang santai, tiba-tiba sahabat-sahabatnya berkunjung ke rumah. Mereka mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggiran Kota Baghdad, Irak.

Abu Nawas dan teman-temannya berangkat liburan menunggang keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan. Sebab di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan.

"Setahuku, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas," ujar salah satu teman Abu Nawas bernama Solhan dilansir nu.or.id.

"Kamu tahu enggak jalan ke hutan wisata tujuan kita?" tanya Abdurrahman, sahabat lainnya dari Abu Nawas.

"Itu dia, aku enggak tahu," jawab Solhan.

"Wah, bisa bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita tidak kembali ke rumah," ucap Abdurrahman.

"Tunggu, saya punya dua sahabat di dekat wilayah ini," ungkap Zain, sahabat Abu Nawas lainnya. Abu Nawas masih diam seribu bahasa.

Zain mengatakan dua sahabatnya itu saudara kembar. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka mirip.

Satu sahabatnya selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan.

"Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas.

"Tidak," jawab Zain singkat.