HOME MUSLIM TAUSYIAH

Cuma Pakai Batu Biru, Abu Nawas Selesaikan Masalah Dua Istri Sahabatnya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |08:39 WIB
Cuma Pakai Batu Biru, Abu Nawas Selesaikan Masalah Dua Istri Sahabatnya
Ilustrasi Abu Nawas cuma pakai batu biru bisa selesaikan masalah dua istri sahabatnya. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas pergi ke luar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, dia langsung menuju rumah sang sahabat. Ternyata kediaman sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni.

Tidak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sang sahabat lama. Ia pun bertanya kepada orang-orang di sekitar yang kebetulan melintas.

"Maaf kawan, apa kau tahu ke mana pindahnya orang yang menghuni rumah itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

"Dia sekarang sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya, tidak mungkin mau menempati rumah kecil dan kumuh seperti itu," jawab orang tersebut.

Lalu orang itu menunjukkan alamat baru sahabat Abu Nawas itu. Pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan.

Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas, sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Ia kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika sang sahabat membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas.

"Silakan masuk Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita.

"Kau hebat sekarang sudah jadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas.

"Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras," balas sahabatnya.

Setelah mengobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialami. "Aku bingung dengan sikap kedua istriku," tutur sang sahabat.

"Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan orang yang sudah kaya, pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas.

"Memangnya kenapa kamu bingung? Kamu kan punya harta banyak, yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil, pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan.

"Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih setiap kali berkumpul."

"Mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama dicintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya, yang ada nanti mereka jadi bertengkar dan menuduhku tidak adil," papar sahabatnya. 

1 2
Topik Artikel :
Batu Biru Sahabat Istri Abu Nawas
