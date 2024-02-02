Rizky Billar Ungkap Mutajabnya Doa di Depan Kakbah, Keajaiban Dialami Putranya

ARTIS Rizky Billar mengungkap doa di depan bangunan suci Kakbah sangat mustajab. Hal itu ia rasakan seusai menunaikan ibadah umrah bersama istri dan putranya.

Rizky Billar dan Lesti Kejora memang sedang merasakan momen bahagia bercampur haru. Ini lantaran putranya Muhammad Levian Al Fatih Billar baru saja memperlihatkan bisa berjalan lancar sesuai perkembangan usianya.

Menakjubkan, lewat doa yang dipanjatkan Rizky Billar ketika saat menjalani ibadah umrah beberapa waktu lalu, tiba-tiba ketika pulang ia langsung melihat putranya menunjukkan perkembangan yang baik dengan bisa berjalan lancar.

Sontak saja Rizky Billar yang kaget, bahkan tidak menyangka. Ia pun menyampaikan rasa senang dan bersyukurnya melalui unggahan video Al Fatih dan Lesti Kejora sedang bercanda.

"Doa gua umrah tahun lalu pas anak gua satu tahun gua berdoa semoga begitu pulang umrah @levianbillar bisa lancar jalannya dan alhamdulillah Allah kabul, begitu sampe apart udah ngacir," ungkap Rizky Billar, dikutip dari akun Instagram @rizkybillar, Jumat (2/2/2024).

Tidak merasa puas dengan apa yang didapat, ternyata hal itu membuat Rizky Billar ketagihan untuk dapat bisa memanjatkan doa lagi di depan Kakbah. Bahkan, dia juga menyebutkan kali ini berharap agar anaknya bisa menunjukkan perkembangan bicara yang baik.

"Kali ini doa gua semoga anak gua ngomongnya udah lancar begitu pulang umrah kali ini. Aamiin," ungkap Rizky Billar.