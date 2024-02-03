JADWAL sholat Senin 5 Februari 2024 Masehi/25 Rajab 1445 Hijriah berikut ini. Membantu semua Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Ketahui jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.16
Subuh: 04.26
Zuhur: 11.54
Asar: 15.15
Magrib: 18.01
Isya: 19.12
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.49
Subuh: 04.59
Zuhur: 12.36
Asar: 15.53
Magrib: 18.50
Isya: 20.03
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.37
Subuh: 04.47
Zuhur: 12.19
Asar: 15.39
Magrib: 18.29
Isya: 19.41